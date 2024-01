Liverpool x Chelsea: escalações e onde assistir

Dia de clássico na Premier League. Liverpool e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 17h15, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes vivem boa fase na temporada e vêm de três vitórias consecutivas na liga nacional. Dessa maneira, a expectativa é de grande jogo em Anfield Road.

Como chega o Liverpool

Líder isolado da Premier League, o Liverpool viu o Arsenal bater o Nottingham Forest, fora de casa, e se aproximar da briga pela liderança. Assim, a “gordura” dos Reds caiu para apenas dois pontos (48 a 46), mas podem voltar a ter cinco pontos de vantagem em caso de triunfo nesta quarta-feira.

A boa notícia para o técnico Jurgen Klopp é o retorno de Alexis Mac Allister, que está à disposição para enfrentar o Chelsea. Ao mesmo tempo, Thiago Alcantara retornou aos treinos na última segunda-feira (29) e aparece como dúvida para o clássico.

No entanto, os Reds seguem com as baixas de Salah, Matip, Ben Doak, Stefan Bajcetic e Tsimikas, lesionados. Além disso, Wataru Endo, na disputa da Copa da Ásia, completa a lista de desfalques do Liverpool.

Como chega o Chelsea

O Chelsea vive seu melhor momento dentro da atual edição da Premier League. A equipe vem de três vitórias seguidas e venceu quatro dos últimos cinco jogos. Dessa maneira, os Blues chegaram aos 31 pontos e subiram para a 10ª posição. Ao mesmo tempo, ainda existe a esperança de melhorar a colocação e sonhar com uma vaga nas próximas competições europeias. Mas, a diferença para o Tottenham, em quinto, é de nove pontos.

A expectativa no Chelsea fica por conta dos retornos de Christopher Nkunku, Levi Colwill e Malo Gusto, recuperados de lesão, que aparecem como dúvida para o clássico desta quarta-feira.

Além disso, o técnico Mauricio Pochettino segue com uma grande lista de desfalques. Reece James, Lesley Ugochukwu, Wesley Fofana, Robert Sanchez, Marc Cucurella, Romeo Lavia e Trevoh Chalobah, lesionados, estão fora da partida. A última baixa é de Nicolas Jackson, na disputa da Copa Africana de Nações.

Liverpool x Chelsea

22ª rodada da Premier League

Data e horário: quarta-feira, 31/01/2024, às 17h15 (de Brasília)

Local: Anfield Road, em Liverpool (ING)

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Jones, Mac Allister, Gravenberch; Jota, Núñez, Díaz. Técnico: Jurgen Klopp.

Chelsea: Petrovic; Disasi, Silva, Badiashile, Chilwell; Caicedo, Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling; Broja. Técnico: Mauricio Pochettino.

Árbitro: Paul Tierney (ING)

VAR: John Brooks (ING)

Onde assistir: ESPN e Star+

