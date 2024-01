Após idas e vindas, Luiz Henrique aceita proposta do Botafogo

Após muitas idas e vindas, incertezas e até algum pessimismo por parte da torcida, o Botafogo conseguiu entrar em acordo com o atacante Luiz Henrique, do Real Betis, da Espanha. O jogador aceitou a proposta no Glorioso e deverá assinar contrato nos próximos dias. Pelo jogador de 23 anos, o clube deverá pagar 20 milhões de euros (R$ 107 milhões), o que seria maior compra da história do futebol brasileiro. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

Luiz Henrique chegou a treinar nesta terça-feira (30) com o restante do elenco do Real Betis. Inicialmente, havia a possibilidade do jogador Lyon, da França, comprar o jogador e emprestá-lo ao Botafogo. Afinal, John Textor, CEO alvinegro, também é dono da equipe francesa. Mas acontecerá o contrário: ele virá para o Botafogo de imediato e em definitivo, tendo a opção de sair em julho ou no começo de 2025, para atuar no Lyon.

Nesta terça, após um dia inteiro de negociações, Luiz Henrique deu seu ‘ok’ e os clubes deverão trocar as documentações necessárias de maneira remota e digital. O Betis já aceitara a proposta alvinegra na semana passada. O atacante assinará contrato de cinco temporadas e deve chegar ao Rio de Janeiro até o fim da semana para realizar exames médicos.

Revelado pelo Fluminense, onde surgiu em 2020, o petropolitano Luiz Henrique disputou 120 partidas e marcou 14 gols com a camisa tricolor. Vendido para o Betis por 8 milhões de euros (R$ 44,2 milhões), em julho de 2022, atuou 21 vezes na temporada, marcando um gol. Embora fosse titular, o clube de Sevilha precisa do dinheiro e irá liberá-lo após 64 partidas e quatro gols marcados, no geral.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.