Jogador do Sampaio Corrêa-RJ passa por cirurgia na coluna após acidente

Alexandre sofreu um grave acidente automobilístico em Araruama (RJ), no último fim de semana, após o jogo diante do Botafogo, pelo Campeonato Carioca. O atleta estava com um moto-taxista em direção à sua casa no momento em que ocorreu a colisão com um carro.

“De acordo com o Dr. Denis Ferreira de Souza, ocorreu uma fratura na espondilolistese traumática entre C2 – C3, sendo realizada a cirurgia por via anterior, fazendo a fixação da mesma com sucesso”, explica o comunicado divulgado pelo clube.

Também houve a confirmação de um pneumotórax (presença de ar livre entre o pulmão e a parede torácica). O tratamento iniciou assim que o jogador deu entrada no hospital.

Alexandre precisará fazer uso de colar cervical por tempo indeterminado. Desse modo, o atleta não tem previsão de retorno aos gramados.