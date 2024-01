Arthur Sousa faz primeiro gol como profissional e pede melhora no Corinthians

Autor do gol da derrota do Corinthians para o São Paulo nesta terça-feira, o atacante Arthur Sousa foi às redes pela primeira vez como profissional. Após se destacar no título da Copinha, ele celebrou o gol, mas lamentou o resultado.

“Muito feliz pelo primeiro gol como profissional, mas triste pelo resultado. A gente tem que trabalhar e voltar a dar alegria para a Fiel. Não estamos nada satisfeito com os resultados, mas a gente está buscando trabalhar a cada dia e buscando melhorar para voltar a vencer e dar alegria para a torcida”, declarou Arthur à “CazéTV”.

Arthur conquistou a Copa São Paulo de Futebol Junior na última semana e passou a integrar o elenco profissional na sequência. No torneio de base, ele marcou quatro gols, incluindo um hat-trick na semifinal, justamente na Neo Química Arena.

O atacante está na base do Corinthians desde 2019 e chegou ao clube com apenas 16 anos. Com passagens também pelas divisões inferiores da Seleção Brasileira, Arthur Sousa tem tratamento de jovem promessa no Parque São Jorge. Seu contrato com o Timão vai até setembro de 2025.

