Torcida do Corinthians protesta após derrota: ‘Joga por amor ou terror’

O clima definitivamente não é de paz no Corinthians. Afinal, após a derrota para o São Paulo nesta terça-feira, a terceira seguida na temporada 2024, a torcida do Timão protestaram diante da má fase da equipe do Parque São Jorge.

No Setor Norte, onde se concentram as torcidas organizadas do Timão, o grito foi de “joga por amor ou joga por terror”. Outra música entoada nas arquibancadas foi “tem que ser homem para jogar no Coringão”.

Esta foi a primeira vez que o Corinthians perdeu para o São Paulo na Neo Química Arena desde 2014, na inauguração do estádio. Agora, entretanto, são 19 duelos, com 11 vitórias do Timão, sete empates e uma vitória para o time do Morumbi.

Com três pontos em 12 disputados, o Timão já começa a temporada em crise. Neste momento, o Corinthians é vice-líder do Grupo C do Campeonato Paulista 2024, mas pode terminar a rodada na lanterna da chave, caso todos os adversários do grupo vençam suas partidas.

O Corinthians volta a campo no domingo, às 11h (de Brasília), contra o Novorizontino. A partida, válida, pela quinta rodada do Paulistão, acontecerá novamente na Neo Química Arena.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.