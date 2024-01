Argentina goleia Chile, vai ao quadrangular final e elimina Uruguai do Pré-Olímpico

Na noite desta terça-feira (30), a Argentina aplicou uma goleada por 5 a 0 sobre o Chile no Estádio Misael Delgado e avançou para o quadrangular final do Pré-Olímpico, na Venezuela. Thiago Almada foi o destaque do jogo, com dois gols. Castro, Gondou e Quirós completaram o placar elástico.

O resultado também assegurou a classificação do paraguaios, que a exemplo dos argentinos, estão com sete pontos e não poderão mais ser alcançados na última rodada.

Desse modo, o Uruguai, dirigido por Marcelo Bielsa, não tem mais chances de ir aos Jogos de Paris 2024. A Celeste derrotou, mais cedo, o Peru por 3 a 0 e aparece com apenas três somados, em terceiro na tabela.

Na rodada final, a Argentina buscará garantir a liderança do Grupo B. Enfrenta os uruguaios nesta sexta, às 20h (de Brasília), no mesmo local da partida desta segunda-feira. O Chile, por outro lado, cumpre tabela frente ao Paraguai, na mesma data e horário.

O jogo

Apesar do controle das ações, os argentinos encontraram dificuldades para superar o goleiro Reyes. Foram quatro oportunidades desperdiçadas antes do gol que abriu o placar, aos 44 minutos, com Almada arrematando de dentro da área. O panorama não mudou na etapa final. Logo no começo, Solari quase anotou o segundo, mas parou em nova defesa do arqueiro chileno. Aos nove minutos, o árbitro apontou pênalti para a Argentina, que ampliou com Almada.

O Chile não esboçou reação e viu os adversários transformarem o triunfo em goleada. Santiago Castro mandou para a rede após receber bola tocada para trás. Os comandados de Javier Mascherano ainda marcaram com Quirós e Luciano Gondou, aos 33 e 45 minutos, respectivamente. Assim, deram números finais ao placar.

