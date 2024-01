Mano Menezes analisa derrota e pede reforços no Corinthians

“A gente precisa qualificar o elenco, não tem outra solução. Antes vocês citaram a palavra do famoso tabu. A gente constrói situações como essa não é pelo treinador isoladamente ou pela direção isoladamente. Quem constrói isso são os jogadores com a qualidade que tem, a força do ambiente. Para o ambiente estar a favor, o time também tem que puxar o ambiente de fora para dentro. Tudo isso é o somatório do que é ser forte dentro de casa, do que é ser mais ofensivo, incisivo, ser mais proponente em um jogo de futebol. Ouço as pessoas falarem muito da característica do treinador”, afirmou

“Claro que temos características marcantes, talvez até predominantes na nossa carreira. Mas quando duas equipes proponentes entram em campo, uma delas se sobrepõe por fazer melhor que a outra. Futebol começa com uma boa ideia, você não faz nada se não tiver uma boa ideia, mas ela tem que vir acompanhada de uma boa execução”, finalizou.

