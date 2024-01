Guarany-RS x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Guarany-RS e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 18h30, em Bagé, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O confronto coloca frente a frente o líder invicto da competição diante do último colocado.

Caso o Colorado, mesmo fora de casa, confirme o favoritismo, seguirá na ponta da tabela e se beneficiará do confronto direto entre Grêmio e Juventude, mais tarde, já que ao menos uma das equipes não somará todos os pontos possíveis.

Onde assistir

O canal Premiere transmitirá ao vivo a partida entre Internacional e Guarany-RS no pay-per-view.

Como chega o Internacional

Com sete pontos em três jogos, o Colorado ainda não escalou a sua força máxima nesta temporada. E não será desta vez, aliás, que o técnico Eduardo Coudet o fará. Com isso, alguns dos jogadores que estiveram em campo diante do Ypiranga vão descansar e, por outro lado, alguns retornos ocorrerão. A única baixa, de fato, é a de Igor Gomes, com lesão na coxa direita.

Como chega o Guarany-RS

Egresso da segunda divisão gaúcha, o Guarany luta com as forças que tem para permanecer na elite. Assim, o empate fora de casa diante do Santa Cruz, sábado (27) foi visto como o primeiro alento do ano. Somar pontos contra o Internacional, sobretudo, é algo que representará um salto significativo na tabela. A aposta, inegavelmente, é na boa fase do atacante Michel, que marcou dois gols nas primeiras três rodadas e vai a campo nesta quarta (31).

GUARANY-RS X INTERNACIONAL

Campeonato Gaúcho – 4ª rodada

Data: 31/01/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Estrela D’Alva, em Bagé (RS)

Guarany-RS: Rodrigo Mamá; Lessa, Micael, Saulo e João Gabriel; Gustavo Nogy, David Cunha, Arêz e Allan; Tony Júnior e Michel. Técnico: William Campos

Internacional: Anthoni; Hugo Mallo, Robert Renan, Vitão (Mercado) e Renê; Rômulo, Campanharo (Bruno Henrique), Hyoran e Gabriel Barros; Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet

Árbitro: Rafael Klein

Auxiliares: André da Silva Bitencourt e Fagner Bueno Cortes

