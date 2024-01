Toluca libera Pedro Raul para viajar e assinar com o Corinthians

O Toluca, do México, já liberou o atacante Pedro Raul para viajar ao Brasil e assinar contrato com o Corinthians. O Timão irá pagar, pelo centroavante, algo em torno de R$ 25 milhões, mas de forma parcelada. O clube do Parque São Jorge irá adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador, de 27 anos, que deve chegar ainda nesta semana ao Brasil. Em seguida, irá realizar os exames médicos e assinar contrato de cinco anos.

Pedro Raul, vice-artilheiro do Brasileirão de 2022, pelo Goiás, não viveu grandes momentos pelo Toluca. Ele chegou ao México em julho, após deixar o Vasco, mas marcou apenas quatro gols em 19 jogos. Agora, na volta ao Brasil, ele terá a oportunidade de regressar também às redes com mais frequência. A exemplo do que fez no Esmeraldino, em sua melhor temporada.

Mas o atacante não chegará ao Corinthians sem ritmo. Ele atuou pela última vez no último dia 12, contra o Querétaro, pelo Campeonato Mexicano. Na altura, saiu aos 16 minutos do segundo tempo, com um desconforto muscular. Embora poupado de algumas atividades, ele voltou à rotina normal de treinos, mas não voltou a disputar um jogo oficial pelo clube.

