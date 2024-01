Cássio mostra incomôdo com sequência e cobra resultados no Corinthians

A derrota do Corinthians para o São Paulo por 2 a 1, na Neo Química Arena, nesta terça-feira (31), marcou mais que a quebra do tabu. Afinal, o Timão chegou à terceira derrota em quatro jogos no Paulistão e aumentou a crise dentro do clube. A sequência negativa vem incomodando o elenco para o restante do Estadual. Por exemplo, o goleiro Cássio, depois da partida, manifestou a insatisfação com a fase do time.

“Perdemos jogos por desatenção, por erros nossos, por situações que estamos tendo. Hoje, o segundo gol que tomamos, vimos vídeos que atacavam ali. Temos que dar o mínimo de chances para os caras, que estão sendo fatais, e para correr atrás com um a menos…cometer o menos erros possíveis e dar resposta para ir em busca da vitória”, disse Cássio, que prosseguiu:

“O próximo jogo é extremamente importante até para darmos uma resposta, o time vem de três derrotas. Nada melhor do que jogar domingo em casa, tentar fazer grande partida e dar a volta por cima com uma vitória. Essa é a resposta que temos que dar para os torcedores virem nos apoiar e essa é a resposta que temos que dar para nós mesmos”, finalizou.

Muitas mudanças afetaram o Corinthians, segundo Cássio

Aliás, o goleiro voltou a falar das peças de reposição do Timão para esta temporada. Afinal, 12 jogadores deixaram o Corinthians e até aqui seis chegaram. Destes, apenas quatro já jogaram. Cássio acredita que toda essa mudança afeta o dia a dia e a pressão cai nas costas dos jovens do elenco.

“Mudou muito jogador, sobraram os meninos da base, meninos qualificados e que vão ajudar a gente. Tem uma mudança que conta, quem entra em campo somos nós, claro, mas tem uma mudança, uma reformulação, não podemos perder três partidas”, concluiu o goleiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.