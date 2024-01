Libertadores condicionará tempo de Luiz Henrique no Botafogo

Novo reforço do Botafogo e contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Luiz Henrique é aguardado no Rio de Janeiro para se apresentar ao clube carioca. Após o acerto entre as partes, o debate girou, então, no tempo de permanência do atacante no Glorioso. Segundo a “ESPN”, o desempenho do Botafogo na Libertadores responde a esta questão.





A emissora afirma que Luiz Henrique assinará uma cláusula na qual o coloca no Lyon (FRA) após sua passagem pelo Botafogo. Os dois clubes, aliás, pertencem a Eagle Holding, conglomerado que pertence a John Textor, acionista majoritário do Alvinegro. Esta transferência para a França poderá ser, portanto, em junho, no meio deste ano ou até mais adiante, no melhor cenário para o Glorioso.

O Botafogo estreia na Libertadores no dia 21 de fevereiro, contra o vencedor de Aurora (BOL) e Melgar (PER). Se passar, entra, no mínimo, na Copa Sul-Americana. Eliminando os andinos, o Glorioso enfrenta Red Bull Bragantino ou Águilas (COL) para carimbar seu passaporte à fase de grupos do principal torneio da América do Sul. Se cair, vai para a Sula.

A fase de grupos da Libertadores começa no dia 2 de abril e se estende a 29 de maio. Já as oitavas de final só começam no dia 14 de agosto, após a Copa América.

Luiz Henrique vai a CT do Betis. Despedida?

Contratado pelo Botafogo por 20 milhões de euros (R$ 106,6 mi), Luiz Henrique foi ao CT do Betis nesta quarta-feira, porém, não treinou e saiu antes da atividade. A imprensa espanhola destaca que o brasileiro recebeu o carinho dos companheiros durante o encontro.

