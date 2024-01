Casares revela ' bicho '; após quebra de tabu na Neo Química Arena

O São Paulo, enfim, venceu o Corinthians na Neo Química Arena, batendo o rival por 2 a 1, pela quarta rodada do Paulistão. O triunfo acontece após quase 10 anos de invencibilidade do Alvinegro em seus domínios. Contudo, o presidente do Tricolor, Júlio Casares, admitiu que deu um estímulo a mais aos jogadores antes do clássico desta terça-feira (30).





O mandatário afirmou que ofereceu um ”bicho” para os jogadores quebrarem o tabu em Itaquera. O combinado aconteceu momentos antes do jogo. Ele revelou que o dirigente ”tem que sentir a hora que deve fazer”.

“Teve um prêmio, um adicional bônus. Eles merecem. Eu não tenho vergonha de dizer. O incentivo às vezes é bom. O dirigente tem que sentir a hora que deve fazer. Não é uma regra, mas às vezes tem que ter. Esses caras trabalham muito, sofrem como a gente, tem família que sofre. A gente vem aqui joga, joga, bate na trave, sai pênalti e o tabu continua. Hoje, tiramos esse peso que tinha sobre a instituição. Eles merecem o que foi oferecido antes do jogo”, disse Casares, que prosseguiu:

“Teve, sim. Teve um adicional que foi discutido antes. Mas é algo interno, que é uma bonificação. Esse tabu não que tem uma importância brutal, mas é um marco na história. Dez anos que não conseguimos ganhar aqui. E o torcedor merecia isso, e os jogadores merecem. Porque se dedicaram muito. Estão treinando em alta performance. Uma bonificação sempre é boa”.

São Paulo enfim quebra o tabu na Neo Química Arena

Desde que a Neo Química Arena foi inaugurada em 2014, o São Paulo nunca havia conseguido vencer o Corinthians no local. Contudo, nesta terça-feira, Calleri e Luiz Gustavo marcaram e colocaram fim ao tabu.

