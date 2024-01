Palmeiras tenta voltar a vencer RB Bragantino, fora de casa, após três anos

O Palmeiras encara o RB Bragantino nesta quarta-feira (31), às 19h30, no Nabi Abi Chedid, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Invicto na competição até aqui com duas vitórias e um empate, o Verdão vai a Bragança Paulista tentando melhorar um retrospecto recente. Afinal, o Alviverde não conseguiu vencer o Massa Bruta, fora de casa, nos últimos quatro jogos.

A última vez que o Palmeiras venceu o RB Bragantino fora de casa aconteceu pelo Paulistão de 2021. Na ocasião, vitória por 1 a 0 com gol de Rony. Desde então, as equipes se enfrentaram no Nabi Abi Chedid quatro vezes, com duas vitórias do Massa Bruta e dois empates.

As derrotas aconteceram no Brasileirão de 2021 (2 a 1) e 2023 (3 a 1). Já em 2022, as equipes duelaram duas vezes em Bragança Paulista e empataram nos dois jogos (1 a 1 pelo Paulista e 2 a 2 pelo Brasileiro). Assim, o Verdão vai ao estádio do adversário tentando voltar a vencer no local. Mas a tarefa não será fácil.

Palmeiras deve ter time reserva contra o RB Bragantino

Às vésperas da Supercopa do Brasil 2024, o Palmeiras não terá força máxima nesta quarta-feira. O técnico Abel Ferreira poupará boa parte dos atletas titulares para que tenha os principais jogadores em plenas condições na decisão.

Dessa forma, a provável escalação para o jogo desta quarta-feira é: Marcelo Lomba; Marcos Rocha (Garcia), Luan, Naves e Vanderlan; Aníbal Moreno (Fabinho), Gabriel Menino e Jhon Jhon; Caio Paulista, Breno Lopes (Luis Guilherme) e Flaco López.

