Lucas Lima tem ‘despromoção’ no Santos e vai jogar torneio com o sub-20

Fora dos planos do técnico Fábio Carille e ainda à procura de um novo clube, Lucas Lima ganhou uma ”despromoção” e agora vem treinando com os jogadores do sub-20. O meia recusou várias propostas nas últimas semanas e, por isso, o Santos decidiu colocar o jogador para treinar com os garotos.

Aliás, Lucas Lima estará no grupo que vai disputar um campeonato no Qatar em 2024. Trata-se da Equality Cup (Copa da Igualdade). A competição contará com a participação de quatro equipes. Além do Peixe, o Zenit, da Rússia, o Al-Duhail, do Qatar, e o Shanghai Shenhua, da China, estarão presentes no torneio.

A ideia do Santos é que o jogador se destaque no torneio e chame a atenção do futebol do Oriente Médio. Além do meia, o goleiro Paulo Mazoti, o lateral Pedrinho, o zagueiro Derick e os meias Ivonei e Ed Carlos também vão disputar o torneio. Todos com o intuito de fazer uma vitrine e acertar com um novo clube.

A relação entre Lucas Lima e Santos está conturbada há algumas semanas. O clube quer se livrar do atleta, mas ele tem feito jogo duro e recusado as ofertas. Em crise financeira, o Peixe tenta vender o jogador, que tem um dos maiores salários do elenco.

A organização da competição amistosa ainda não divulgou detalhes da disputa, apenas os jogos de cada um dos times. O Santos entrará em campo no dia 4 de fevereiro para enfrentar o Shanghai Shenhua, no dia 9 de fevereiro para encarar o Al-Duhail e no dia 13 de fevereiro para duelar com o Zenit.

