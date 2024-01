Vasco utilizará parte da quantia da venda de Marlon e Pec para pagar dívidas

O Vasco recentemente sacramentou a venda de duas joias de sua base. Tratam-se do atacante Gabriel Pec e do volante Marlon Gomes. Juntos, eles vão assegurar uma renda de R$ 113 milhões. Tal quantia será usada para diversas demandas do clube. Uma das prioridades do Cruz-Maltino é o pagamento de dívidas e vai direcionar cerca de dois milhões de dólares (aproximadamente R$ 9,9 milhões na cotação atual) da saída do ex-camisa 11. O mesmo deve ocorrer com a quantia que adquiriu com a saída de Marlon. A informação é do portal ‘Uol’.

No momento em que a 777 Partners adquiriu 70% das ações da SAF vascaína, um de seus principais objetivos era o desenvolvimento de jovens jogadores. Em seguida, o plano seria vendê-los e lucrar com as transferências. Importante destacar que desde o momento que a 777 Partners assumiu o controle da SAF, o Gigante da Colina já ultrapassou os R$ 220 milhões com venda de atletas, no geral. Outra de suas metas prioritárias seria o pagamento de até R$700 milhões em dívida do clube associativo.

Esses dois objetivos em algumas situações se entrelaçam. Afinal, parte da renda com a venda de jogadores como de outras receitas seriam separadas para pagar débitos. Até maio do ano passado, a empresa norte-americana já havia desembolsado mais de R$ 100 milhões em dívidas. A meta final da 777 Partners ao assumir a gestão do departamento de futebol é tornar o clube auto sustentável.

Vasco garantiu pelo menos R$ 113 milhões com as vendas em 2024

O Gigante da Colina receberá 12 milhões de euros fixos (cerca de R$ 64 milhões na cotação atual) do Shakhtar Donetsk pela compra de Marlon Gomes. O clube de São Januário ainda poderá receber um adicional de quatro milhões de euros (o equivalente a R$21,5 milhões). Isso se metas previstas em contrato forem batidas. Ou seja, o valor total pode alcançar os 16 milhões de euros (R$ 85 milhões), que representam a sua multa rescisória.

Já no caso de Gabriel Pec, o Vasco aceitou oferta de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 49,6 milhões na cotação atual) do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Aliás, o clube norte-americano fará o pagamento à vista.

A respeito da utilização do dinheiro oriundo da venda de jogadores do elenco, o atual diretor de futebol do Vasco, Alexandre Mattos, garantiu que o clube adotará uma postura responsável. Até porque o intuito é promover a estabilidade financeira e esportiva.

“Será de uma maneira organizada, não da maneira que a gente já viu no passado em equipes que usaram de forma impulsiva, simplesmente para dar uma satisfação. O Vasco vai com calma, se organizando, já fizemos investimentos em outros atletas, vamos continuar da melhor maneira possível, dentro de um plano financeiro, de gestão. Acima de tudo, com muita responsabilidade”, esclareceu Mattos.

Vale ressaltar que quem toma as decisões com relação ao uso de receitas do Vasco é o departamento financeiro do clube.

