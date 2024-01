Renata Fan renova com a Band e vai completar 20 anos na casa

A jornalista Renata Fan renovou seu contrato com a Rede Bandeirantes de Televisão até o fim de 2027. Ela comanda o programa esportivo Jogo Aberto.

A renovação do contrato ocorreu no finalzinho de 2023. Agora, com mais quatro anos de emissora, Renata vai chegar a 20 anos de Band. Afinal, ela foi contratada em 2007 para comandar o programa esportivo da hora do almoço.

O programa comandado por Fan, aliás, é considerado um case de sucesso na emissora. Geralmente, a atração tem média de 3 a 4 pontos na Grande São Paulo e fica em terceiro lugar, perdendo para Globo e Record.

Mais focado nos times de São Paulo, o programa vence o SBT em audiência e bate em outras capitais, como Salvador (BA), Belém (PA) e Porto Alegre (RS).

Todavia, mais que a TV aberta, o programa tem bom desempenho nas plataformas digitais. A transmissão no Youtube, por exemplo, tem média de 300 mil internautas conectados. Tudo isso faz a atração ter bom faturamento.

