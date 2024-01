Corinthians quer anunciar ' pacotão do Flamengo ' nesta semana

O Corinthians quer fechar ainda nesta semana com o ”pacotão do Flamengo”. Isso porque o clube tem conversas avançadas pelo zagueiro Pablo e ainda tenta viabilizar a chegada do lateral-direito Matheuzinho. A diretoria tem pressa, já que pode inscrever os atletas na primeira fase do Campeonato Paulista somente até o dia 16 de fevereiro.





O caso mais complicado é de Matheuzinho. Antes, o Timão propunha o pagamento de 3 milhões de euros fixos (cerca de R$ 16 milhões) mais um milhão de euros caso o jogador atingisse metas. Agora, a proposta é de 4 milhões de euros fixos (aproximadamente R$ 21,4 milhões). O valor é o mesmo que o Botafogo ofereceu pelo atleta. O Corinthians tem otimismo, já que o lateral disse que quer defender o clube, no qual treinou por uma semana, antes de voltar para a Gávea.

Por outro lado, Pablo está muito bem encaminhado. Sem espaço no Flamengo, o jogador deve chegar por empréstimo. Do lado do zagueiro, as tratativas estão avançadas e já há um acerto quanto às bases salariais.

O que motiva também o Corinthians é que Fabinho Soldado vem comandando as negociações. Ele é o novo diretor executivo do Timão após deixar justamente o Flamengo, com quem tem boa relação.

Até o momento, o Corinthians já anunciou seis reforços: os zagueiros Gustavo Henrique e Félix Torres, os laterais-esquerdo Hugo e Diego Palácios, o volante Raniele e o meia Rodrigo Garro. O centroavante Pedro Raul já está no Brasil e deve assinar contrato com o clube do Parque São Jorge em breve.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.