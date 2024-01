Carpini consegue feito que outros 12 técnicos não conseguiram no São Paulo

Carpinizado! Assim que a torcida do São Paulo vem apelidando o início de Thiago Carpini no clube. O treinador venceu três das primeiras quatro partidas. Mas, agora, conseguiu um feito que outros 12 treinadores não conseguiram pelo Tricolor: quebrar o tabu na Neo Química Arena.

Afinal, o São Paulo bateu o Corinthians por 2 a 1 em Itaquera, nesta terça-feira (30), e conseguiu seu primeiro triunfo na história do clássico no estádio corintiano. Na última década, Rogério Ceni, Muricy Ramalho, Edgardo Bauza, Diego Aguirre, Cuca, Dorival Júnior, Milton Cruz, Fernando Diniz, Mancini e Hernán Crespo comandaram o Tricolor em um Majestoso. Além disso, 106 atletas já jogaram um clássico no estádio. Nenhum deles havia conseguido sair com a vitória.

Em entrevista coletiva depois do clássico, válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o treinador do São Paulo dividiu os méritos da vitória sobre o Corinthians com os jogadores.

“Eu poderia vir aqui agora e dizer que tudo isso é o nosso trabalho, a melhora individual. Claro que trabalhamos por essas melhoras, mas o que eu crio é o comportamento coletivo para que tenhamos esse volume de chances. Essa efetividade até então mostrada nas primeiras rodadas é da capacidade individual dos atletas. Temos de criar situações e o momento de fazer o gol não é fácil. É mérito individual deles. Isso me deixa feliz e otimista. É uma estrada longa a ser percorrida para termos efetividade e regularidade”, falou Carpini.

Tabu quebrado, além de Carpini

Além do treinador, Ferreira, Luiz Gustavo, Nikão e João Moreira também jogaram um clássico em Itaquera pela primeira vez. E já entraram para a estatística positiva do clube.

