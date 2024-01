Atlético de Madrid contrata zagueiro brasileiro

O Atlético de Madrid anunciou nesta quarta-feira a contratação do brasileiro Gabriel Paulista. O zagueiro, de 33 anos, rescindiu com o Valencia para assinar com o clube colchonero até o fim da temporada.

Gabriel Paulista foi uma oportunidade de mercado para o Atlético de Madrid. Isso porque o defensor tinha contrato com o Valencia somente até o junho deste ano. Assim, surgiu a oportunidade de contratá-lo, uma vez que o técnico Diego Simeone perdeu dois jogadores recentemente por lesão: Giménez e Azpilicueta. Este, no entanto, é lateral-direito de origem, mas atua também no esquema de três zagueiros.

Ao mesmo tempo, o treinador viu o zagueiro Söyüncü ser emprestado para o Fenerbahçe, o que diminuiu ainda mais as opções para o setor. É comum ver Simeone escalando o volante Witsel mais recuado.

Gabriel Paulista ficou seis temporadas e meia no Valencia. Nos “Che”, conquistou um único título: a Copa do Rei em 2018/19. Ele disputou ainda 220 jogos pela equipe.

ATLÉTICO DE MADRID SE REFORÇA NA JANELA

O zagueiro brasileiro é a terceira contratação do Atlético de Madrid nesta janela de transferências. Anteriormente, o Colchonero contratou o goleiro romeno Moldovan, ex-Rapid Bucaresti, que assinou até junho de 2027, e o jovem meia Vermeeren, de 18 anos. O belga atuava no Royal Antwerp.

O Atlético de Madrid está em terceiro lugar no Campeonato Espanhol, com 44 pontos, a 11 do líder Girona, que tem um jogo a mais. Já oValencia ocupa a oitava posição, com 32.

Na Copa do Rei, o Colchonero é o único dos grandes a estar na semifinal. Em fevereiro, o clube da capital encara o Athletic Bilbao. Na Liga dos Campeões, enfrenta a Inter de Milão nas oitavas de final.

