Galvão Bueno critica clássico com torcida única: ' machuca quem ama o futebol '

Jornalista e narrador esportivo, Galvão Bueno criticou a decisão de torcida única em Minas Gerais. O jogo entre Atlético e Cruzeiro, no próximo sábado (3), às 19h30 (de Brasília), será o primeiro pelos próximos dois anos com apenas uma torcida.





Inicialmente, em seu Instagram, Galvão lamentou a decisão e disse que a torcida única “machuca quem ama o futebol”.

“Torcida única pra Cruzeiro e Galo!! Que pena!! Onde foi parar o nosso futebol!! Sei que é por segurança, em função de falsos torcedores, verdadeiros criminosos!! Mas machuca quem ama o futebol!! Os donos dos jogos sempre foram os verdadeiros torcedores!!”, afirmou o narrador.

As diretorias de Atlético e Cruzeiro, afinal, se reuniram, na última terça-feira (23), e fizeram acordo para clássicos com apenas uma torcida em 2024 e 2025. O prazo, de acordo com as partes, será para encontrar melhores saídas para atender a todos os torcedores. Pesou o fato do tratamento impróprio por parte do Atlético nos setores destinados aos cruzeirenses, na Arena MRV, no último clássico. Já pelo lado azul, a quebradeira promovida gerou muito prejuízo.

