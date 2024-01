Brasil tem 2ª melhor campanha em sua história no Pré-Olímpico

A Seleção Brasileira vem se destacando no Torneio Pré-Olímpico, disputado na Venezuela. Com três vitórias, o time de Ramon Menezes está com 100% de aproveitamento. Os números, aliás, mostram que essa é a segunda melhor campanha da Canarinho em sua história na competição.

O melhor desempenho do Brasil no Pré-Olímpico foi em 2020, na Colômbia, quando teve sequência de quatro vitórias desde a estreia. Anteriormente, a Seleção conseguiu emplacar três vitórias consecutivas nos anos de 1996 e, claro, em 2020.

As vítimas de Seleção Brasileira até aqui, nesta edição da competição, foram: Bolívia (1 x 0), Colômbia (2 x 0) e Equador (2 x 1). Nesta sexta-feira (1), a Canarinho terá pela frente a Venezuela, a anfitriã da competição. No entanto, essa pode ser uma oportunidade para o treinador fazer testes em sua equipe, afinal, a mesma já está classificada para o quadrangular final do torneio (com uma rodada de antecedência). Nesta fase, os dois primeiros colocados ficarão com as vagas para as Olímpiadas de Paris.

Títulos do Brasil no Pré-Olímpico

Além da vaga para as Olímpiadas, o principal objetivo, o Brasil busca mais uma taça do Pré-Olímpico. Maior campeã da competição, a Seleção Brasileira tem sete títulos. Assim, ergueu o troféu em 1968, 1971, 1976, 1984, 1987, 1996 e 2000.

Atrás do Brasil vem a Argentina, com cinco títulos, e o Paraguai, com apenas uma conquista.

