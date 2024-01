Ex de Militão parabeniza Léo Pereira e aumenta especulação de romance

Eles não assumiram o romance. No entanto, uma publicação da influenciadora Karoline Lima, ex-mulher de Eder Militão, chamou atenção nas redes sociais. Isso porque ela marcou o zagueiro do Flamengo Léo Pereira.

Afinal, Léo Pereira completa, nesta quarta-feira (31), 28 anos de idade. Já há, nas redes sociais, rumores que Karol e o defensor estão vivendo um romance. A publicação, aliás, ampliou essa situação.

“Hoje também é aniversário dele, o LP, o trepa, o Karolino. Feliz aniversário, o mais importante mandei no WhatsApp. Sou tímida, tchau”, escreveu a influenciadora. A imagem mostra os dois, na praia, com um clima bem alegre.

As publicações de Karol Lima envolvendo o zagueiro do Flamengo, aliás, não são recentes. Na estreia do Rubro-Negro no Campeonato Carioca, ela demonstrou seu apoio. Em uma foto, mostrou Léo seguindo para a viagem a Manaus e escreveu na legenda: “Vou tá torcendo daqui”.

Dias depois, ela também reapareceu. Durante a pré-temporada do Flamengo em Orlando, nos Estados Unidos, Karoline fez uma publicação voltada para Léo Pereira e falou sobre “saudade”.

