Fluminense pode ter lucro milionário com venda de Luiz Henrique

O atacante Luiz Henrique aceitou a proposta do Botafogo na última terça-feira (30). Nesse sentido, o Fluminense, clube formador do atleta, terá a possibilidade de lucrar mais de R$ 19 milhões com a negociação (15% dos direitos). No início da carreira, o jogador chegou ao Tricolor aos 11 anos e foi para o futebol espanhol aos 21. A informação é do portal ‘ge’.

Depois da reunião dos representantes do atleta com John Textor, dono da SAF Alvinegra, o acordo foi, enfim, selado. Dessa forma, o Glorioso irá pagar 16 milhões de euros fixos mais 4 milhões de euros em metas e bônus.

Diante disso, o Fluminense desembolsará cerca de 2,4 milhões de euros por 15% do atleta – cerca de R$ 12,88 milhões. Além disso, por ser clube formador, terá o direito a cerca de 560 mil euros – algo em torno de R$ 3 milhões pelos 3,5% de mecanismo de solidariedade da Fifa. O clube carioca ainda pode lucrar cerca 600 mil euros – cerca de R$ 3,2 milhões por causa das metas e bônus.

Por fim, a tendência é que Luiz Henrique chegue ao Rio de Janeiro com a família ainda nesta semana para a realização de exames médicos e oficialização do vínculo. Ele surge como o primeiro grandes nomes do projeto de Textor para a temporada de 2024.

Aos 23 anos, o atacante assina contrato válido por cinco temporadas com o Botafogo, mas tem futuro costurado para se apresentar ao Lyon. Contudo, a data em que irá para o clube francês não foi definida.

