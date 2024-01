Getafe x Real Madrid: escalações e onde assistir

Na briga pela liderança do Campeonato Espanhol, o Real Madrid volta a campo nesta quinta-feira (1), quando visita o Getafe às 17h, no Coliseum, em partida atrasada da 20ª rodada da LaLiga. Dessa maneira, o clube merengue pode assumir a ponta da tabela em caso de vitória fora de casa.

Como chega o Getafe

Atual décimo colocado em LaLiga, o Getafe está com 29 pontos, sendo 13 a mais que o Cádiz, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. No entanto, a equipe sonha em brigar na parte de cima da tabela e uma vitória nesta rodada atrasada da competição pode aproximar a equipe da zona de classificação para as próximas competições europeias. Isto porque, o Real Sociedad, em sexto, conta com 36 pontos e tem uma partida a mais que o Getafe.

Além disso, a equipe vem de um triunfo importante sobre o Granada, que encerrou uma sequência de três partidas sem vitória no Campeonato Espanhol. Ao mesmo tempo, o técnico José Bordalás não terá desfalques de última hora e poderá entrar em campo com força máxima diante dos merengues.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid briga pelo título da LaLiga e terá a oportunidade de assumir a liderança isolada do Campeonato Espanhol. O clube merengue é o atual vice-líder, com 54 pontos e apenas um a menos que o Girona.

Os torcedores do Real Madrid ainda têm mais motivos para comemorar. Isto porque o técnico Carlo Ancelotti poderá contar com o retorno do meia Jude Bellingham à equipe titular após cumprir suspensão na rodada passada.

Getafe x Real Madrid

20ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: quinta-feira, 01/02/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe (ESP)

Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Dakonam Djene, Omar Alderete e Diego Rico; Mason Greenwood, Nemanja Maksimovic, Gastón Alvarez e Jordi Martin; Borja Mayoral e Jaime Mata. Técnico: José Bordalás.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Tchouameni, Luka Modric, Valverde; Jude Bellingham; Vini Jr e Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti.

Onde assistir: Star+

