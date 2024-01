Luiz Henrique assina com o Fogão; chegada ao Rio não tem data

Acabou a espera, torcedor. Após dias de conversas, Luiz Henrique é, oficialmente, jogador do Botafogo. O atacante, que estava no Real Betis, da Espanha, assinou o contrato com o Alvinegro no início da tarde desta quarta-feira (31). Para contar com ele, o Glorioso poderá desembolsar, no total, 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões), com metas e bônus. Essa é a maior contratação da história do futebol brasileiro.

Segundo o “ge”, que noticiou a assinatura do contrato, as partes, agora, buscam um acordo a respeito da data em que o jogador desembarcará no Rio de Janeiro.

Enquanto o Botafogo tem o desejo de contar com Luiz Henrique ainda nesta semana, o atacante quer chegar ao seu novo clube apenas no dia 7 de fevereiro. O motivo é aniversário de um ano de sua filha, que será celebrado na Espanha. Assim, a expectativa é que um acordo seja firmado nas próximas horas.

Aliás, o principal motivo pelo qual o Alvinegro quer o jogador o mais rápido possível treinando em suas instalações é a Libertadores. Afinal, no dia 21 deste mês disputará a fase preliminar da competição. Mas, além disso, o Glorioso também conta com partidas importantes do Campeonato Carioca.

