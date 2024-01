Wolverhampton x Manchester United: escalações e onde assistir

Wolverhampton e Manchester United se enfrentam, nesta quinta-feira (1), às 17h15, na partida de encerramento da 22ª rodada da Premier League. O duelo no Estádio Molineux coloca frente a frente duas equipes que brigam no meio da tabela e ainda sonham com uma vaga nas próximas competições europeias.

Como chega o Wolverhampton

Em grande fase na temporada, o Wolverhampton está invicto em todas as competições desde dezembro do ano passado. De lá para cá, foram sete jogos, com cinco vitórias e dois empates. Assim, a equipe subiu para a 11ª posição, com 29 pontos, e pode empatar com o próprio Manchester United, na 9ª posição, em caso de triunfo nesta quinta.

Além disso, o Wolves terá um desfalque importante para o jogo contra o United. O brasileiro João Gomes, suspenso, se junta a Hwang Hee-chan e Boubacar Traoré que estão na disputa da Copa da Ásia e da Copa Africana de Nações, respectivamente, como baixas na equipe. Ao mesmo tempo, Pablo Sarabia aparece como dúvida na equipe.

Como chega o Manchester United

Em mais uma temporada que desaponta seus torcedores, o Manchester United vive com problemas dentro e fora de campo. Marcus Rashford foi multado por não comparecer ao treino alegando estar doente, mas foi pego em uma festa na noite anterior. Assim, a expectativa é que o atacante não participe do jogo desta quinta-feira. Dessa maneira, o inglês pode se juntar a Mason Mount, Anthony Martial, Victor Lindelof e Tyrell Malacia, todos lesionados, como desfalques contra o Wolverhampton.

Elenco do Manchester United não tolera Rashford

Porém, a boa notícia fica por conta do retorno do goleiro Onana, após a eliminação de Camarões na Copa Africana de Nações.

Wolverhampton x Manchester United

22ª rodada da Premier League

Data e horário: quinta-feira, 01/02/2024, às 17h15 (de Brasília)

Local: Estádio Molineux, em Wolverhampton (ING)

Wolverhampton: José Sá; Kilman, Dawson e Toti Gomes; Semedo, Lemina, Doyle e Doherty; Bellegarde, Pedro Neto e Matheus Cunha. Técnico: Gary O’Neil.

Manchester United: Onana; Dalot, Varane, Lisandro Martínez e Shaw; Mainoo e Casemiro; Antony, Bruno Fernandes e Garnacho; Hojlund. Técnico: Erik ten Hag.

Árbitro: Jarred Gillett (ING)

VAR: Paul Tierney (ING)

Onde assistir: ESPN e Star+

