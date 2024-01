Copa do BR: Vasco e Marcílio Dias vão duelar oficialmente pela primeira vez

O Vasco terá o Marcílio Dias como seu adversário na primeira fase da Copa do Brasil. O duelo vai ocorrer entre os dias 21 e 28 de fevereiro, no estádio Doutor Hercílio Luz, em Itajaí, cidade sede do Marinheiro. Importante destacar que o Cruz-Maltino tem a vantagem do empate no confronto. Apesar das equipes serem mais do que centenárias e esse será o primeiro confronto oficial entre elas. O Cruz-Maltino e o adversário catarinense já se enfrentaram em cinco amistosos e o time carioca está invicto.

Estas partidas ocorreram em 1973, 1976, 1981, 1984 e 1987. Apenas no primeiro jogo o Gigante da Colina utilizou seu time juvenil. Até aqui o retrospecto é de três vitórias seguidas do Vasco e depois dois empates. O confronto mais especial foi o de 1981, pois o time de São Januário levou grandes na sua delegação. Como é o caso do ex-goleiro Mazarópi, o maior ídolo da história do clube, o ex-centroavante Roberto Dinamite e o ex-técnico Antônio Lopes.

Torcedores mistos de Vasco e Marcílio Dias

Em Itajaí, no litoral de Santa Catarina, há muito torcedores mistos. No caso, pessoas quem apoiam o time de sua cidade e mais um de outro estado. A torcida vascaína é muito forte na região. Assim como do Flamengo, Internacional e Grêmio, os dois últimos pela proximidade com o Rio Grande do Sul. Já no caso dos arquirrivais pela influência e bom sinal das redes cariocas na localidade.

Cruz-Maltino recentemente fechou com atacante do Marcílio

Em março de 2022, ainda no processo de transformação em SAF, o Cruz-Maltino abriu negociações com o Marcílio Dias pelo atacante Zé Vitor. Ele despertou o interesse do clube carioca pelo seu desempenho no Campeonato Catarinense. Afinal, o centroavante foi o artilheiro da equipe e vice-artilheiro geral com nove gols em 12 partidas. Além de recebido o prêmio de melhor atacante da competição.

O jogador assinou com o Vasco até abril de 2024, mas teve poucas oportunidades, já que entrou em campo apenas cinco vezes. Em seguida, o clube carioca o emprestou para o Feirense, de Portugal, e o Londrina, na temporada passada.

Já em 2024, ele rescindiu o contrato e assinou com o Ypiranga de Erechim. Pelo Canário já são três gols em três jogos e vem recuperando o destaque nos estaduais. Bem como um dos goleadores máximos do Gaúchão até aqui.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook