City vence Burnley e segue na perseguição ao líder da Premier League

O City confirmou o favoritismo e venceu o Burnley por 3 a 1 nesta quarta-feira (31), no Etihad Stadium, em partida válida pela 22ª rodada da Premier League. Julián Álvarez marcou dois gols na primeira etapa, enquanto Rodri completou o triunfo no segundo tempo. Por outro lado, Al Dakhil anotou o gol de honra para os visitantes nos acréscimos. Além disso, a partida marcou o reencontro do agora técnico Vincent Kompany contra o clube onde fez história e se tornou ídolo em Manchester.

Dessa maneira, o City mantém a perseguição ao líder Liverpool. Com a vitória nesta quarta-feira, o clube de Manchester chegou aos 46 pontos e agora está com apenas dois pontos a menos que os Reds. No entanto, o Liverpool enfrenta o Chelsea nesta quarta-feira, em Anfield, e pode recolocar a vantagem em cinco pontos. Mas, o City tem uma partida a menos em relação ao time comandado por Jurgen Klopp devido à disputa do Mundial de Clubes em dezembro do ano passado.

Por outro lado, o Burnley segue na 19ª posição, como penúltimo colocado da Premier League. A equipe somou apenas 12 pontos em 22 rodadas e está com sete a menos que o Luton Town, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, em 17º lugar.

City x Burnley

Como era esperado, o City dominou a partida desde o início e levou a vantagem de 2 a 0 para o intervalo. O grande destaque do primeiro tempo foi o atacante Julián Álvarez, autor dos dois gols entre os 16 e 22 minutos.

Na volta do intervalo, o City confirmou a vitória no primeiro ataque. Em finalização da entrada da área, Rodri anotou o terceiro dos donos da casa com menos de um minuto e encaminhou o triunfo no Etihad Stadium. Assim, os donos da casa tiraram o pé do acelerador e apenas controlaram o resultado até o apito final. No entanto, o Burnley surpreendeu e conseguiu marcar o gol de honra com Al Dakhil já nos acréscimos da partida.

Jogos da 22ª rodada da Premier League

Terça-feira (30/1):

Nottingham Forest 1×2 Arsenal

Luton Town 4×0 Brighton

Fulham 0x0 Everton

Crystal Palace 3×2 Sheffield United

Aston Villa 1×3 Newcastle

Quarta-feira (31/1):

Manchester City 3×1 Burnley

Tottenham 3×2 Brentford

Liverpool x Chelsea – 17h15

Quinta-feira (1/2):

West Ham x Bournemouth – 16h30

Wolverhampton x Manchester United – 17h15

