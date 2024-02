Rangers não entra em acordo com Apoel, e esfria negociação por Jefté

A negociação do Rangers, da Escócia, pelo lateral-esquerdo Jefté, do Fluminense, ganhou um novo capítulo. O jogador está emprestado ao Apoel, no entanto as conversas com o clube do Chipre não avançaram, o que fez a negociação esfriar no momento. A informação é do portal ‘ge’.

O Tricolor aceitou a oferta dos Rangers e tudo parecia encaminhado para a transferência. No entanto, a direção do Apoel conta com o atleta para a segunda metade da temporada e não deu espaço para novas conversas.

Apesar disso, segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Rangers segue interessado no atleta e tentará uma nova investida na janela do meio do ano.

Revelado nas divisões de base do Fluminense, o lateral tem contrato até o fim de 2026. O clube carioca é detentor de 65% dos seus direitos econômicos do atleta surgiu junto com outros nomes, já negociados, como Matheus Martins, Kayky e Metinho.

