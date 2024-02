Juventus anuncia chegada de reforço argentino por empréstimo

Aos 21 anos de idade, o meio-campista argentino Carlos Alcaraz tem visto as movimentações ocorrerem de maneira quase que meteórica em sua carreira. Dessa forma, em meio a sua segunda temporada no futebol inglês, ele foi anunciado nesta quarta-feira (31) como reforço da Juventus.

Tendo seus direitos ligados ao Southampton, Alcaraz chega para o clube italiano em regime de empréstimo. Por isso, o acordo entre as partes envolveu, de imediato, o pagamento de taxa estipulada em 3,7 milhões de euros (R$ 19,9 milhões).

Além dessa quantia, existe também no acordo a previsão de metas esportivas para trazer um incremento mais rápido a questão financeira para os ingleses. Ao todo, antes mesmo de uma possível compra, esse mecanismo pode render € 1,9 milhão (R$ 10,2 milhões).

Entretanto, a grande fonte de renda para o Southampton pode vir caso a Juventus e opte por exercer o direito de compra com valor pré-fixado no contrato. Para trazer em definitivo o nome que é cria das categorias de base do Racing, a Vecchia Signora teria de pagar 49,8 milhões de euros, mais de R$ 267 milhões.

Este foi o segundo reforço originário da América Latina anunciado pela Juve nesta quarta-feira (31). Antes, o clube de Turim oficializou a chegada, também por empréstimo, do zagueiro Pedro Felipe. O nome em questão está ligado ao Palmeiras e reforçará, inicialmente o Sub-19 da representação italiana.

