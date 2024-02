Tite confirma Gabigol e Bruno Henrique contra Sampaio Corrêa-RJ, em Belém

O Flamengo divulgou a escalação que iniciará o jogo diante do Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca, nas redes sociais do clube. A partida é válida pela quinta rodada da competição e será realizada no Estádio Mangueirão, em Belém do Pará. O destaque no time que entrará em campo é a volta da dupla histórica formada por Gabigol e Bruno Henrique. Tite vinha optando por deixá-los no banco de reservas.

Desse modo, o Flamengo entrará em campo com Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, De la Cruz e Arrascaeta; Gabigol e Bruno Henrique. Jogadores que se destacaram na pré-temporada nos Estados Unidos, como Pedro e Everton Cebolinha, ficarão à disposição no banco de reservas.

O jogo em Belém marca, também, o retorno do elenco principal – e do técnico Tite – à disputa do Campeonato Carioca. Durante o período em que o Flamengo esteve nos Estados Unidos, Mario Jorge, técnico do sub-20, e um elenco formado por jogadores pouco aproveitados e da categoria sub-20 disputaram o Estadual.

