Palmeiras vence com gol no fim e dispara no Paulistão

Com seu time reserva, o Palmeiras visitou o Bragantino, no Nabizão, nesta quarta-feira (31/1) pela quarta rodada do Paulistão-2024. O time começou bem, viu o rival equilibrar as ações e, no fim, aos 43 do segundo tempo, chegou ao seu gol, com Flaco López. Assim, com o triunfo, o Verdão vai aos dez pontos no Grupo B, disparado na liderança. Já o Bragantino vive um início irregular deEstadual. Afinal, em quatro rodadas, soma apenas quatro pontos no Grupo C. É líder (na frente do Corinthians, no saldo). Mas com campanha muito modesta.

O Palmeiras entrou com reservas em razão de o técnico Abel Ferreira poupar os astros para o duelo de domingo contra o São Paulo, no Mineirão. Afinal, vale título da Supercopa do Brasil.

Primeiro tempo de bom nível

O Palmeiras começou melhor, puxando ataques pela esquerda com Breno Lopes e construindo duas boas chances, na primeira com Breno servindo para Jhon Jhon chutar com perigo e uma com Caio Paulista, um chute da entrada da área para boa defesa de Cleiton. O Verdão mandava. Contudo, aos 30 minutos, o treinador Pedro Caixinha tirou um dos três zagueiros (Lucas Cunha) e colocou mais um armador, Jadson. Isso arumou o Bragantino, que passou a equilibrar o jogo e conseguir coinstruir boas jogadas, principalmente pela direita do ataque, quase marcando aos 42 num cruzamento de Helinho que Vitinho chegou um pouco atrasado.

Flaco garante a vitória do Palmeiras

Embora o Palmeiras levasse algum em contra-ataques, o início da etapa final foi do Bragantino, Helinho conseguiu levar vantagem da marcação pela direita. Numa delas, o seu cruzamento foi na cabeça de Vitinho. Mas passou raspando. O Bragantino era superior, contudo, as muitas substituições deixaram o jogo em aberto. Poderia dar qualquer resultado. Contudo, a sorte sorriu ao Palmeiras. Aos 43, o lateral-direito Garcia, que vinha com atuação discreta, cruzou para Fla Loópez, que entrou na etapa final. O atacante estava apagado, mas testou e mandou para a rede. Mas uma vitória palmeirense, a terceira seguida no Paulistão.

RB BRAGANTINO 0X1 PALMEIRAS

Campeonato Paulista 2024 – Quarta rodada

Data: 31/01/2024

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Público: 6.589

Renda: R$ 317.465,00

RB BRAGANTINO: Cleiton; Léo Ortiz, Lucas Cunha (Jadsom, 30’/1ºT) e Luan Cândido; Andrés Hurtado (Nathan, 29’/2ºT), Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Juninho Capixaba; Helinho (Borbas, 30’/2ºT), Vitinho e (Talisson, 29’/2ºT) e Eduardo Sasha (Quintana, 40’/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha.

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Garcia, Luan, Naves e Vanderlan; Aníbal Moreno, Fabinho (Gabriel Menino, 26’/2ºT), Jhon Jhon (Murilo, 37’/2ºT) e Caio Paulista (Richard Ríos, 26’/2ºT); Breno Lopes (Flaco López, 16’/2T) e Luis Guilherme (Estevão, 16’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

Gols: Flaco Lopez, 43’/2ºT (1-0)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini Nogueira

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Juninho Capixaba, (BGT); Fabinho, Gabriel Menino (PAL)

