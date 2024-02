Fluminense x Bangu: onde assistir, escalações e arbitragem

O Fluminense está invicto neste começo de temporada e busca se manter na liderança do Campeonato Carioca. Assim, os jogadores tricolores entram em campo nesta quinta-feira (01/02), diante do Bangu, às 21h30, no Luso Brasileiro (Ilha do Governador), pela quinta rodada da Taça Guanabara.

Botafogo, Boavista, Vasco e Portuguesa estão na cola do Fluminense na tabela de classificação. Portanto, os jogadores tricolores precisam de uma vitória para se manter na liderança na Taça Guanabara. O Bangu, por outro lado, ainda não conseguiu vencer no Campeonato Carioca e está na penúltima posição.

Onde assistir

Band, Bandsports e GOAT transmitem o jogo entre Fluminense e Bangu.

Como chega o Fluminense

Com três vitórias consecutivas, os jogadores tricolores chegam embalados para quinta rodada da Taça Guanabara. O elenco principal já retornou aos trabalhos e vem treinando sob comando de Fernando Diniz. No entanto, Marcão segue como técnico interino e comanda um time alternativo no Luso Brasileiro.

A expectativa fica por conta de Lelê, que já marcou três gols neste Campeonato Carioca. Isaac vem apresentando boas atuações e também chega confiante em campo. Aliás, Gabriel Pires e Renato Augusto, reforços do clube, estrearam na última rodada da Taça Guanabara e devem ser utilizados nesta quinta-feira (01/02).

Como chega o Bangu

Com apenas um ponto conquistado, os jogadores banguenses não vêm tendo um bom início no Campeonato Carioca. O time, por outro lado, conseguiu arrancar um ponto diante do Vasco e marcou quatro gols nos últimos dois jogos. Assim, Alexandre Gomes deposita confiança nas qualidades de Cleyton e Canela para conseguir um resultado positivo no Luso Brasileiro.

FLUMINENSE X BANGU

Quinta rodada do Campeonato Carioca-2024

Data: 01/02/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Luso Brasileiro, Ilha do Governador (RJ)

Fluminense: Vitor Eudes; Alexandre Jesus, Antônio Carlos, Luan Freitas e Cristiano; Felipe Andrade, Gabriel Pires e Arthur (Renato Augusto); Isaac, João Neto e Lelê. Técnico: Marcão

Bangu: Gabriel Leite; Ricardo Cergueira, Luiz Soares, Renatinho e Erick Daltro; Walney, Talavitto, Adsson e Cleyton; João Maranhão e Canela. Técnico: Alexandre Gomes

Árbitro: Júlio César de Oliveira

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Lilian da Silva Fernandes Bruno

