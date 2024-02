Everton Ribeiro marca, e Bahia vence a terceira seguida no Estadual

O Bahia contou novamente com ma grande atuação de Everton Ribeiro para alcançar o terceiro triunfo em sequência na temporada. Na noite desta quarta-feira (31), o Tricolor derrotou por 2 a 0 o Barcelona de Ilhéus, na Arena Fonte Nova, pela quinta rodada do Campeonato Baiano. Rafael Ratão também deixou o dele em jogo marcado por muitas chances de gols desperdiçadas pelo Esquadrão.

O ex-jogador do Flamengo foi o principal destaque do Bahia, construindo ótimas jogadas. Além disso, o camisa 10 e capitão foi bastante efetivo para a recomposição do time, retornando inúmeras vezes para dar combate nas investidas do Barcelona.

Com o resultado deste meio de semana, o Bahia chega a dez pontos em cinco rodadas e deixa o adversário para trás na tabela. A Onça Pintada estaciona nos sete pontos e corre o risco de sair do G4 do Baianão.

O Bahia volta a campo pelo Estadual no dia 7 de fevereiro, quarta-feira que vem, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Itabuna na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada. O time de Rogério Ceni, porém fará sua estreia na Copa do Nordeste três dias antes, no domingo, às 16h, diante do Sport, também na condição de mandante.

O Barcelona, por outro lado, recebe o Jacuipense no domingo, às 16h (de Brasília), em Ilhéus, também pela sexta rodada do Campeonato Baiano.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.