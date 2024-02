Santos vence o Água Santa e se reabilita no Paulistão

Com gol de Joaquim na reta final da partida, o Santos venceu o Água Santa por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (31). O confronto valeu pela quarta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista e contou com mando da equipe de Diadema, que jogou em Santo André.

Dessa forma, com o resultado, o Santos se recuperou da derrota para o Palmeiras e agora tem três vitórias e nove pontos em quatro partidas. Assim, o Peixe lidera o Grupo A, enquanto o Água Santa é o lanterna do Grupo B. O Santos volta a campo agora no próximo domingo (04), quando recebe o Guarani, às 18h.

O Santos foi levemente melhor no primeiro tempo, mas não empolgou o torcedor. A melhor oportunidade chegou aos 14, com Furch finalizando fraco após bom passe de Cazares. Pouco depois, o centroavante apareceu novamente, mas a finalização foi desviada. O Peixe ainda levou perigo com Joaquim cabeceando na pequena área após Otero bater falta com perigo.

Depois dos 30 minutos, porém, o Água Santa levou perigo com o centroavante Bruno Mezenga, que defendeu o Santos no ano passado. Em um chute, o atacante, aliás, exigiu boa defesa de João Paulo. Luan Dias ainda teve uma finalização para fora.

A segunda etapa começou da mesma forma, com melhores chances para o Santos, mas com o Peixe sem empolgar. Novamente, Julio Furch desperdiçou uma boa oportunidade. Na sequência, o argentino até fez um gol, mas o lance não valeu.

Novamente, o Água Santa melhorou na reta final. O clube de Diadema, inclusive, teve boas chegadas com Rafael Oller e Igor Henrique. No entanto, quando a partida caminhava para o 0 a 0, o Santos, enfim, abriu o placar. Aos 36, Felipe Jonatan cobrou escanteio, e Joaquim marcou de cabeça.

Campeonato Paulista 2024 – Quarta rodada

Data: 31/01/2024

Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

Público:

Renda:

ÁGUA SANTA: Ygor Vinhas; Alex Silva, Walber, Roger Carvalho e Gabriel Inocêncio; Cristiano (Léo Sena, aos 35’2ºT) Igor Henrique, Rafael Oller (Ronald, aos 28’2ºT) e Luan Dias; Bruno Xavier (Keké, aos 16’2ºT) e Bruno Mezenga (Jael, aos 35’2ºT) . Técnico: Bruno Pivetti.

SANTOS: João Paulo; Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca (Rincón, aos 41’2ºT) , Cazares (Nonato, aos 17’2ºT) e Otero (Marcelinho, aos 27’2ºT); Guilherme (Pedrinho, aos 17’2ºT) e Furch (Willian Bigode, aos 27’2ºT) Técnico: Fábio Carille.

Gol: Joaquim, aos 36’2ºT (0-1)

Árbitra: Edina Alves Batista

Assistentes: Neuza Ines Back e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Igor Henrique e Rafael Oller (AGS); Otero e Guilherme (SAN)

