Gabigol desencanta, e Flamengo vence Sampaio Corrêa em Belém

Teve gol do Gabigol. O Flamengo derrotou o Sampaio Corrêa por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (31), pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O jogo ocorreu diante de mais de 51 mil pessoas no Estádio Mangueirão, em Belém do Pará. Bruno Henrique marcou o outro gol. Foi a segunda partida que a equipe atuou com seus principais jogadores na competição. A primeira aconteceu na estreia, quando o time goleou o Audax-Rio por 4 a 0.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou a oito pontos, na quinta posição da tabela de classificação. O Sampaio, por outro lado, segue com apenas um ponto somado e pode terminar a rodada na lanterna caso o Audax pontue nesta quinta (1). Na próxima rodada, domingo (4), Flamengo e Vasco fazem o primeiro clássico do Estadual. Já o Sampaio recebe o Volta Redonda na mesma data.

Primeiro tempo

O Sampaio Corrêa deu a saída e praticamente não viu mais a bola no primeiro tempo. À exceção das outras duas vezes em que precisou dar a saída, se fez notar apenas perto dos quarenta minutos, quando concluiu a gol. Para fora. O Flamengo, pelo contrário, não sossegou enquanto não abriu o placar. Aos 5 minutos, David Luiz obrigou Leandro a fazer grande defesa após cabeçada forte. Cinco minutos depois, De la Cruz cobrou falta, Leandro soltou e aí não teve jeito: Bruno Henrique fez Flamengo 1 a 0.

Em seguida, aos 13, Léo Pereira desviou de cabeça e Pulgar chutou no travessão. A pressão não parou e, antes do segundo gol, Arrascaeta e Gabi perderam boas oportunidades. O gol, afinal, saiu aos 41 minutos. Arrascaeta, com um passe genial, achou Gabi na área pela esquerda. O atacante bateu cruzado, rasteiro e, afinal, marcou seu primeiro gol desde 20 de agosto, quando anotara diante do Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

Segundo tempo

Acuado na primeira etapa, o Sampaio, entretanto, mudou de postura no início da segunda etapa. Desse modo, acabou cedendo mais espaços ao Flamengo. Sendo assim, o terceiro gol esteve por sair aos oito minutos, quando Gabigol demorou a concluir e teve finalização travada. Aos 11 também, quando Arrascaeta chutou forte e Leandro precisou defender em dois tempos.

Um minuto depois foi a vez de Luiz Araújo concluir e a bola passar raspando à trave. Menos intenso, o Flamengo, dessa forma, dava um pouco mais de liberdadeb ao adversário. Com isso, também tinha mais espaço no ataque. Desse modo, criou – e perdeu – boas oportunidades com Luiz Araújo mais duas vezes e David Luiz, respectivamente aos 23 e 26 minutos.

Com o passar do tempo, o Flamengo cadenciou mais o jogo e, embora sem levar sustos, administrou o jogo até o apito final de maneira menos intensa.

SAMPAIO CORRÊA-RJ 0X2 FLAMENGO

Campeonato Carioca – 5ª rodada

Data: 31/01/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Mangueirão, Belém (PA)

Sampaio Corrêa-RJ: Leandro; Roberto (Rafael Pernão, 25’/2°T), Índio, Thuram e Paulo Vitor (Guilherme, 14’/2°T); Rosado (Elenilson, 31’/2°T), Marcelo e Rodrigo Dantas; Cabral (Max, Intervalo), Abner e Lucas Carvalho (Gabriel Agú, Intervalo). Técnico: Silvestre dos Anjos

Flamengo: Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela, 24’/2°T); Pulgar (Allan, Intervalo), Gerson (Luiz Araújo, Intervalo), Arrascaeta (Matheus Gonçalves, 45’/2°T) e De la Cruz (Rayan Lucas, 24’/2°T); Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Tite

Gols: Bruno Henrique (10’/1°T); Gabigol (41’/1°T)

Cartão Amarelo: Thuram, Paulo Vitor e Rodrigo Dantas, Leandro (SCO); Allan (FLA)

Cartão Vermelho: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.