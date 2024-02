Gabigol celebra fim do jejum e diz que tem sorte em Belém

Desde 20 de agosto de 2023, quando Gabigol anotou de pênalti contra o Coritiba, pelo Brasileirão, foram mais de seis meses sem balançar a rede. Mas o fim da seca chegou na noite desta quarta-feira (31). Aos 41 minutos do primeiro tempo, o atacante recebeu lindo passe de Arrascaeta, bateu cruzado e encerrou o longo jejum.

Foi o suficiente para, minutos depois, ainda no intervalo da partida em que o Flamengo derrotou o Sampaio Corrêa por 2 a 0 em jogo válido pelo Campeonato Carioca, o camisa 10 abrisse um largo sorriso. O alívio era evidente.

“Estou muito feliz pelo carinho da torcida. É inexplicável o amor que eu tenho por eles e pelo Flamengo. Espero que a gente possa fazer um grande ano”, disse Gabigol, enquanto ouvia o estádio gritar seu nome no Estádio Mangueirão, em Belém do Pará, local da partida.

Gabigol com sorte no Mangueirão

Ao comentar sobre o fim do jejum, o jogador deu a entender que sabia que finalmente o gol sairia no Estádio Mangueirão. E explicou, afinal, a razão de tamanha confiança.

“Na verdade tenho me sentido em casa em Belém. É sempre muito bom jogar aqui. Joguei algumas vezes com a Seleção e sempre foi muito legal o carinho que eles tem por mim. Sempre fiz gol aqui, lugar que me traz sorte, que eu gosto bastante”, concluiu.

