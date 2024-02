Abel valoriza base do Palmeiras após vitória e afirma: ‘Cobro todos iguais’

Abel Ferreira fez questão de valorizar a base do Palmeiras após a vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pelo Paulistão. Afinal, seis dos onze jogadores escalados na noite desta quarta-feira (31) tiveram formação no clube alviverde.

“Eles não são garotos, são jogadores do Palmeiras. Aqui cobram igual para todos”, iniciou Abel, em sua entrevista coletiva pós-jogo.

O gol anotado por Flaco López, que definiu o triunfo palmeirense, nasceu de uma jogada com duas Crias da Academia: Naves deu bom passe, e Garcia fez ótimo cruzamento. .

“Eles sabem que se eu pudesse colocava todos para jogar, mas a Fifa coloca regras e não tenho o que fazer. Nosso time é bem preparado. Viemos jogar contra o Bragantino que até o ano passado estava brigando por título. Falo para eles confiarem tanto neles quanto eu confio”, continuou o comandante.

“Eu poderia ter jogado com Lopez, Rios, Rocha ou até o Menino, mas é acreditar aqui e fazer o nosso trabalho. Nós não vamos ganhar sempre, mas vamos jogar para ganhar. Eu acredito no coletivo. Todos vão participar. O que todos acreditam eu acredito. Uma vitória difícil, contra um adversário difícil”, continuou. encerrou.

Além de dar moral às Crias da Academia, o técnico fez elogios ao gramado do estádio, poucos dias depois das duras críticas às condições do sintético do Allianz Parque.

“Parabenizar quem cuida desse gramado. Choveu muito, não empapou, jogo bom”, concluiu o comandante.

O Palmeiras se reapresenta na manhã desta quinta-feira e volta a campo no domingo (4), às 16h, contra o São Paulo, pela Supercopa do Brasil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.