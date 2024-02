Santos e Sport voltam a negociar transferência de Lucas Lima

Santos e Sport voltaram a negociar sobre uma possível transferência do meia Lucas Lima. A negociação por empréstimo chegou a avançar bastante no início de janeiro, mas fracassou por falta de interesse do jogador. Contudo, sem nenhuma chance de voltar ao plantel do Peixe, o atleta aceitou retomar as conversas com o Leão.

Os dois clubes não se manifestaram oficialmente, mas o acordo deve sair em breve. Aliás, caso o negócio se concretize rapidamente, Lucas Lima deve ser apresentado como jogador do Sport já neste final de semana.

Fora dos planos do técnico Fábio Carille e ainda à procura de um novo clube, Lucas Lima ganhou uma ”despromoção” e agora vem treinando com os jogadores do sub-20 do Santos. O meia recusou várias propostas nas últimas semanas e, por isso, o Santos decidiu colocar o jogador para treinar com os garotos.

Lucas Lima, que voltou ao Santos em 2023, fez um bom Campeonato Paulista e acabou renovando seu vínculo com o Peixe por mais duas temporadas. Entretanto, o rebaixamento do clube para a Série B do Brasileiro obrigou a diretoria a fazer um corte de gastos. No ano passado, o jogador atuou 50 vezes, marcou dois gols e deu 11 assistências.

Lucas Lima já teve passagem pelo Sport

O detalhe é que, anteriormente, Lucas Lima já teve uma passagem pelo Sport. Em 2013, ele foi emprestado pelo Internacional e obteve destaque, com 53 partidas e nove gols marcados. Suas atuações acabaram fazendo com que ele chamasse a atenção do próprio Santos, onde iniciou sua primeira passagem, que durou quatro temporadas.

Ao todo, com a camisa do Peixe, o jogador soma 253 jogos, 21 gols e 66 assistências. Aos 33 anos de idade, o meia já vestiu seis camisas diferentes na carreira. Além do Sport e Santos, também já passou por Inter de Limeira, Internacional, Palmeiras e Fortaleza.

