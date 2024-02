São Paulo perde Igor Vinícius e tem James como dúvida para Supercopa

O São Paulo segue sua preparação para o duelo contra o Palmeiras, neste domingo (04), às 16h, no Mineirão, pela decisão da Supercopa do Brasil. Contudo, o técnico Thiago Carpini deve ter um desfalque importante para o clássico. Afinal, o lateral-direito Igor Vinícius, com um edema na coxa direita, está fora da partida.

A presença do jogador como uma opção para o jogo já foi descartada pela comissão técnica. O lateral vem de uma grave lesão no púbis, que o tirou de quase toda a temporada no ano passado. Assim, o São Paulo não quer evitar um agravamento de lesão e deve preservar Igor Vinícius. Embora ele deva viajar com o restante do elenco para Belo Horizonte para acompanhar a final.

Outro fator que faz o São Paulo ficar tranquilo em preservar Igor Vinícius é a volta de Rafinha. O veterano foi titular na etapa inicial em seu primeiro jogo na temporada, contra o Corinthians, e deve começar a partida novamente. Moreira deve ser o reserva imediato.

James é dúvida ainda no São Paulo

Por outro lado, o meia James Rodríguez ainda é dúvida para a decisão. O jogador vem fazendo trabalhos de controle de carga, participou de alguns treinos, mas o técnico Thiago Carpini preferiu não cravar a sua presença no embate.

“James treinou essa semana já com o grupo. Não posso afirmar se ele tem condições de participar com o elenco que vai para Belo Horizonte. Mas essa semana já treinou com o grupo e vai se sentindo melhor. O controle de carga está muito próximo do retorno, de estar em campo. Agora vai muito mais do feedback do atleta. Temos de respeitar isso”, falou Carpini.

O colombiano pode ficar de fora da sua segunda final com a camisa do São Paulo. Ele não saiu do banco de reservas nas duas partidas contra o Flamengo, na Copa do Brasil, e agora pode ficar fora até da lista de relacionados para o clássico contra o Palmeiras. O Tricolor veta um retorno precoce de James, já que o clube espera ter o meia 100% para a temporada.

