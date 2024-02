Botafogo vai atrás de mais dois nomes para Libertadores

As chegadas do atacante Luiz Henrique e do zagueiro Pablo não encerram o ciclo de contratações do Botafogo para 2024. O clube busca mais dois nomes para, enfim, fechar o grupo que disputará a Copa Libertadores em 2024. A informação é do site “ge”.

O Mais Tradicional vai atacar, principalmente, duas posições no mercado: a lateral direita, maior problema do plantel atual e o meio de campo.

Depois de se acertar com Manafá e até anunciá-lo, o clube alega que o Granada mudou cláusulas de contrato e, então, desistiu do português. Advíncula, do Boca Juniors, segue na pauta, embora seja uma negociação bastante complicada.

No meio de campo, o clube vai atrás de um volante. Allan, do Al-Wahda, e Wendell, do Zenit, estiveram na mira, mas o Botafogo não conseguiu avançar.

Até agora, o Botafogo tem as seguintes novas caras no elenco: John (goleiro), Barboza (zagueiro), Halter (zagueiro), Pablo (zagueiro), Savarino (atacante), Jeffinho (atacante) e Luiz Henrique (atacante). Já Igor Jesus, do Shabab Al Ahli, deve chegar no meio do ano para ser a sobra do centroavante Tiquinho. O Glorioso, no entanto, tenta antecipar sua chegada.

O Botafogo estreia na etapa eliminatória do torneio, no dia 21, contra o vencedor do confronto entre Aurora (BOL) e Melgar (PER). Se passar, terá mais um desafio de mata-mata antes de chegar à fase de grupos. Pega o Bragantino ou o Águilas (COL).

O clube tem até o dia 16 deste mês para enviar à Conmebol a lista de inscritos para esta etapa da competição internacional.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.