Corinthians corre para encerrar novela Rodrigo Garro

O torcedor do Corinthians vive com a expectativa de saber quando verá Rodrigo Garro em campo com a camisa alvinegra. O jogador, que se reapresentou com todos do elenco no dia 4 de janeiro, ainda não fez sua estreia pelo Timão. Existia uma expectativa de ele disputar o clássico contra o São Paulo, na terça-feira (30), mas não aconteceu.

O Timão tenta viabilizar a inscrição do atleta até o próximo final de semana e quer o argentino em campo contra o Novorizontino. Aliás, a diretoria do clube e o jogador já entraram com recurso na Fifa, mas o clube ainda depende do Talleres enviar os últimos documentos para que o atleta possa ser registrado na CBF.

Garro chegou ao Corinthians por 7 milhões de dólares (R$ 34,3 milhões), que o Timão se dispôs a pagar em três parcelas. O Tallares, porém, informou que só liberaria a documentação após a quitação da primeira prestação, de 4 milhões de dólares (R$ 19,6 milhões). O Timão pagou o valor nos últimos dias, mas os argentinos argumentam que o depósito foi do valor bruto, com impostos.

Garro também tentou dialogar com a direção do Talleres, mas o clube argentino não flexibilizou. Diante da negativa, Corinthians e jogador pediram a liberação dentro do sistema de transferências da Fifa, que pode ser exigida pelos clubes à entidade.

A comissão técnica acredita que Rodrigo Garro pode ter um impacto positivo no elenco do Corinthians. Em má fase, a equipe não vem tendo um bom início de Paulistão. Até aqui, o meia viu de longe as partidas do Timão contra Guarani, Ituano, São Bernardo e São Paulo neste Campeonato Paulista.

