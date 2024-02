Paolo Guerrero mais próximo de voltar ao futebol peruano

Aos 40 anos de idade e mais de duas décadas depois, as informações indicam que Paolo Guerrero está perto de, novamente, jogar por uma equipe do futebol peruano. Segundo informações de veículos importantes do Peru como ‘Depor’ e ‘RPP’, os termos verbais no aspecto econômico entre Guerrero e o César Vallejo estão devidamente alinhados. Com isso, restam apenas detalhes burocráticos para que o grande anúncio possa ser feito pela representação da cidade de Trujillo.

Tamanho é o avanço das tratativas que o gerente esportivo do César Vallejo, Richard Acuña, não hesitou em dar declarações falando abertamente sobre a negociação. Em entrevista para a ‘DirecTV’ peruana, o dirigente assumiu até mesmo ter alternativas caso a negociação com Guerrero não seja sacramentada:

“Ele é um grande atacante, uma grande pessoa e temos certeza de como ele nos ajudaria em nível institucional. Todo o Peru sabe o que Paolo Guerrero significa. Esperamos contratá-lo nos próximos dias. Estamos conversando com Marcelo Moreno e Teo Gutiérrez, mas Paolo é a prioridade.”

Um ponto que tem peso considerável na concretização do negócio é a vontade do centroavante em viver seus anos derradeiros como profissional mais perto de seus familiares. A saber, após surgir na base do Alianza Lima (clube do qual é torcedor confesso), o Depredador construiu carreira inteiramente fora do país andino. Passando, nesse ínterim, por Bayern de Munique, Hamburgo, Corinthians, Flamengo, Internacional, Avaí, Racing e, mais recentemente, LDU.

Além da carreira laureada em clubes, Paolo é o artilheiro máximo na história do selecionado peruano. Entre amistosos, Copa América, Eliminatórias e Copa do Mundo, ele tem 116 partidas com 40 tentos assinalados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.