Zagueiro criado no Inter tem a missão de manter time na elite da Indonésia

Janeiro, no futebol asiático, é, tradicionalmente, um mês no qual os campeonatos ganham uma pausa. Na Indonésia, por exemplo, o principal torneio de pontos corridos parou no dia 18 de dezembro de 2023, na 23ª rodada, e voltará apenas no próximo final de semana, com apenas jogos atrasados. E brasileiros estarão em campo. Um deles, o xerife Thales Lira, zagueiro de 30 anos do PSS Sleman, que recebe o TIRA-Persikabo, às 19h do horário local, no Sultan Agung Stadium. Ele tem a missão de manter o seu time na elite do país.

“Essa reta final de competição é de extrema importância para que possamos garantir o clube na Primeira Divisão nacional para 24/25. A equipe, então, se reestruturou durante a pausa de janeiro e agora nosso objetivo é alcançar uma sequência de vitórias”, disse o defensor.

Thales vive sua primeira experiência no Extremo Oriente. Pelo clube, soma 21 jogos disputados, todos como titular, e dois gols marcados. Além disso, segundo dados do Wyscout, é o atleta com maior porcentagem de êxito nos duelos aéreos de toda a liga, com 73.39%, e o segundo com mais finalizações interceptadas, com 19 ao todo.

Quem é o zagueiro?

Natural do estado do Rio Grande do Sul, o zagueiro foi revelado pelo Internacional e, no Brasil, colecionou passagem por clubes como Bahia, Atlético Goianiense, CSA, Vitória, Criciúma, Paraná, Guarani e Operário Ferroviário. Já no futebol internacional, vestiu a camisa do Ankaraspor, da Turquia, em 2021. Desde abril de 2023, segue carreira na Indonésia.

“Avalio que vem sendo positiva a minha primeira experiência no futebol asiático. É um mercado que cresce a cada ano e tem ficado cada vez mais forte internacionalmente. Minha família tem se acostumado à cultura local e tem sido uma ótima experiência pessoal”, afirmou.

