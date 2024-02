Diniz esboça escalação do Fluminense e mira estreia de Terans

Fernando Diniz pretende ir com força máxima na partida entre Fluminense e Bangu. O técnico realizou testes nos últimos dias e até esboçou uma escalação com Terans de titular. O meio-campista foi regularidade no BID e já está apto para estrear.

Assim, Fernando Diniz esboçou duas escalações nos últimos dias. Na primeira, André recuou para fazer dupla de zaga com Felipe Melo e Terans ganhou uma vaga no setor de criação. Na segunda, Thiago Santos entrou como zagueiro e André ficou de volante, deixando Terans como opção no banco de reservas. A informação é do “ge”.





Escalação do Fluminense

Assim, David Terans deve estrear na partida entre Fluminense e Bangu. No entanto, é provável que o uruguaio inicie no banco de reservas e só entre em campo no decorrer do segundo tempo. Gabriel Pires e Renato Augusto, que estrearam no último domingo (28/01), também devem ficar como suplentes de Fernando Diniz.

Aliás, Douglas Costa também está regularizado no BID e pode estrear pelo Fluminense. No entanto, ele ainda não tem presença definida na lista de relacionados. O atacante ainda está em processo de evolução física e pode ser preservado por Fernando Diniz.

O Fluminense, dessa forma, deve ser escalado com Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; André, Martinelli, Ganso e Keno (Renato Augusto); Arias e Cano. A equipe tricolor está na primeira colocação do Campeonato Carioca, com dez pontos conquistados.

Fluminense e Bangu se enfrentam nesta quinta-feira (01/02), às 21h30, no Luso Brasileiro (Ilha do Governador), pela quinta rodada da Taça Guanabara. Assim, os comandados de Fernando Diniz vão iniciar os primeiros passos de 2024

