Corpo de jovem que morreu após encontro com jogador do Corinthians é cremado em SP

O corpo da jovem Lívia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos, foi velado e cremado nesta quinta-feira (1), no Cemitério Vila Alpina, na Zona Leste de São Paulo. O velório começou às 7h30 e foi até as 11h30.

Ela morreu na terça-feira (30), depois de um encontro com o jogador Dimas Cândido de Oliveira, de 18 anos, do Sub-20 do Corinthians.

Ela esteve no apartamento do rapaz, no entanto, teria se sentido mal. Ela sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias e foi levada para um pronto-socorro. Ao chegar na unidade hospitalar, foi identificado ainda sangramento na região genital.

As causas da morte ainda são investigadas. O encontro entre ela e Dimas foi o primeiro. O atleta do Corinthians, aliás, compareceu à 30º DP da Polícia Civil, em Tatuapé, e prestou esclarecimentos. O advogado dele, Tiago Lenoir, ressaltou que o atleta não é suspeito de crime e que o apartamento não há vestígios de droga ou bebidas.

“Quero deixar claro que o Dimas não está sendo investigado, não está em nenhuma condição de suspeito de ter cometido qualquer crime”, finalizou.

