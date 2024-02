Técnico do Grêmio analisa atuação de JP Galvão: ‘Não vive um bom momento’

O Grêmio enfrentou dificuldades, mas conseguiu uma vitória pelo placar mínimo diante do Juventude. Assim, Renato Portaluppi concedeu uma entrevista depois do jogo e comentou sobre JP Galvão, que saiu de campo vaiado na Arena. O técnico, dessa forma, reconheceu as más atuações do atacante, mas fez questão de demonstrar apoio e confiança ao jogador.

“É um jogador querido, trabalha bastante, não vive um bom momento, mas eu gosto porque briga o tempo todo com o adversário. Não adianta muitas vezes colocar um garoto que não está preparado e não incomodar o adversário. Prefiro um cara experiente que brigue. Não adianta ser bom tecnicamente e não correr. Ele (JP) faz isso muito bem. Ele faz parte do grupo e vai continuar tendo as oportunidades”, declarou Renato.

Busca por um atacante no Grêmio

Em seguida, Renato comentou sobre as movimentações do Grêmio nesta janela de transferências. Afinal, os dirigentes tricolores seguem na busca por um atacante para 2024. O técnico, dessa forma, revelou que manteve contato com possíveis reforços nas últimas semanas, mas as negociações não andaram para frente.

“Eu falei com alguns jogadores e eles querem vir para o Grêmio, mas os clubes deles não liberam. Tem dinheiro. Vai fazer o quê? Nós encontramos o jogador. Eu falei com o jogador, mas o clube não libera. Não está fácil de encontrar. O problema é encontrar o jogador. Tem que ter calma, pensar e ser inteligente. Eu entendo o lado do torcedor”, completou Renato.

O Grêmio volta a campo no próximo sábado (03/02), diante do Avenida, às 19h, no Estádio dos Eucaliptos, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. A equipe tricolor está na liderança da competição, com nove pontos conquistados.

