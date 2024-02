Marcílio Dias recebe sondagens para mudar partida com o Vasco de local

O Vasco pode estrear na Copa do Brasil fora dos domínios do seu adversário, o Marcílio Dias. Isso porque o clube catarinense vem recebendo sondagens para alterar o local da partida. Inicialmente, a expectativa é de que o confronto ocorra entre os dias 21 e 28 de fevereiro, no estádio Doutor Hercílio Luz, em Itajaí. Contudo, surgiram como possibilidades a mudança para Florianópolis, capital do estado, ou até mesmo alguma das principais cidades do Nordeste.

Em contato com o site ‘Esporte Campeão’, que pertence à imprensa local, o presidente Tarcísio Guedim confessou que recebeu quatro ligações. Em um primeiro momento, a intenção do mandatário é manter a partida em Itajaí. Contudo, uma oferta atrativa pode fazer o dirigente mudar de ideia.

Afinal, o Marinheiro ganharia uma receita a mais para o time que está sem divisão nesta temporada. Porém, se optar por uma das possibilidades citadas que são Florianópolis ou Nordeste, pode haver uma inversão de mando de campo. Importante ressaltar que tanto Itajaí como as outras duas opções possuem alta concentração de torcedores do Vasco, isso porque tem torcida em nível nacional.

Vasco estreou na edição anterior da Copa do Brasil em Brasília

Na edição passada da Copa do Brasil, o primeiro adversário do Vasco foi o Trem, do Amapá. Na oportunidade, a presidente do clube, Socorro Marinho, recebeu algumas ofertas e decidiu vender o mando de campo para Brasília. A justificativa da escolha segundo a mandatária não foi financeira.

Na verdade, segundo a dirigente, a escolha pela cidade foi por ser o centro político nacional. Ou seja, o seu plano era chamar a atenção dos políticos e tentar convencê-los a investir no crescimento do futebol amapaense. Na ocasião, o Vasco aplicou uma goleada de 4 a 0 sobre o Trem e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil.

