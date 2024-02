BH celebra primeiro gol pelo Flamengo em 2024: ‘Muito feliz’

Na última quarta-feira (31/01), Bruno Henrique recebeu um voto de confiança de Tite e marcou seu primeiro gol pelo Flamengo em 2024. O atacante iniciou em campo como titular no Mangueirão e teve participação importante na vitória diante do Sampaio Corrêa em Belém.

BH marca primeiro gol em 2024

Aos 10 minutos de jogo, Bruno Henrique aproveitou o rebote da cobrança de falta de De La Cruz e marcou o primeiro gol do Flamengo no Mangueirão. O atacante atuou em campo durante os 90 minutos e mostrou estar em boas condições físicas. O camisa 27, dessa forma, concedeu entrevista depois do jogo e agradeceu aos torcedores pela festa em Belém.

“Muito feliz por estar de volta e pelo gol. É agradecer a Deus por fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol. A Nação compareceu e nos ajudou. É uma torcida muito grande. A gente agradece pelo carinho do torcedor e espero que continue assim”, declarou Bruno Henrique ao perfil oficial do clube nas redes sociais.

Ídolo histórico do Flamengo

Depois da chegada de Tite, Bruno Henrique perdeu espaço para Everton Cebolinha e se tornou reserva no Flamengo. No entanto, os dirigentes rubro-negros optaram pela renovação de contrato do atacante por mais três. O atacante, dessa forma, segue no clube até o fim de 2026.

Bruno Henrique ainda não completou sua trajetória no Flamengo. No entanto, já é considerado um ídolo histórico. O atacante está no clube desde 2019 e marcou gols decisivos nos últimos anos. O camisa 27 já conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, Recopa e três Cariocas na Gávea.

