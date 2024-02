Sport anuncia a contratação de Lucas Lima, ex-Santos

O Sport anunciou nesta quinta-feira (01), a contratação do meia Lucas Lima. O jogador deixa o Santos por empréstimo e vai defender o Leão do Recife até o final da temporada. O atleta estava fora dos planos de Fábio Carille para 2024. Será a segunda passagem dele pelo clube. Em 2013, aos 23 anos, ele ainda era uma promessa quando chegou.

As equipes já tentaram uma negociação no início de janeiro, mas as conversas não avançaram por conta do desinteresse do jogador. Contudo, as partes voltaram a conversar e Lucas Lima aceitou se mudar para Recife. No acerto, está previsto a divisão igual do salário do jogador. O meia deve chegar em Pernambuco nesta sexta-feira (02).

A passagem de Lucas Lima no Santos

Lucas Lima, que voltou ao Santos em 2023, fez um bom Campeonato Paulista e acabou renovando seu vínculo com o Peixe por mais duas temporadas. Entretanto, o rebaixamento do clube para a Série B do Brasileiro obrigou a diretoria a fazer um corte de gastos. No ano passado, o jogador atuou 50 vezes, marcou dois gols e deu 11 assistências.

O detalhe é que, anteriormente, Lucas Lima já teve uma passagem pelo Sport. Em 2013, ele foi emprestado pelo Internacional e obteve destaque, com 53 partidas e nove gols marcados. Suas atuações acabaram fazendo com que ele chamasse a atenção do próprio Santos, onde iniciou sua primeira passagem, que durou quatro temporadas.

Ao todo, com a camisa do Peixe, o jogador soma 253 jogos, 21 gols e 66 assistências. Assim, aos 33 anos de idade, o meia já vestiu seis camisas diferentes na carreira. Além do Sport e Santos, também já passou por Inter de Limeira, Internacional, Palmeiras e Fortaleza.

